2023经济和2024展望：敞开大门迎接半导体企业投资浪潮

北宁省凭借开放、友好的政策和强有力的招商引资方案成为了越南电子和半导体大型企业青睐的投资目的地。这是北宁省逐步参与国内和区域半导体生态系统的机遇，也是动力。

抓住“黄金”机遇

2023年 10 月，经过两年的施工建设，Amkor 集团在北宁省安风2号-C工业园的 Amkor Technology工厂已竣工投入运行。这是 Amkor 在全球最先进的半导体工厂，也是越南迄今为止最大的半导体工厂。按计划，到2035年，该工厂投资总额将为16亿美元，预计将创造就业机会约2000个，到2035年创造就业机会约1万个。

北宁省人民委员会常务副主席王国俊表示，Amkor越南工厂投入运行是北宁省出现在世界半导体元件生产版图上的一个重要起点。这也是北宁省今后促进高新技术产业发展的新动力。从而产生积极效应，吸引更多全球大型投资商。

北宁省提出到2030年优先发展电子设备、航空业零部件、医疗设备等制造业，到2050年成为东南亚高科技创新和研究设计中心等目标。

为了实现这一目标，北宁省将充分发挥现有的优势与潜力，将电子制造业作为工业发展的主要动力，重点发展高价值领域，如智能手机、智能可穿戴设备等，进而逐步提升其在电子价值链中的地位，将价值链与研究、开发和设计活动相结合，努力成为越南的半导体之都。

准备好基础设施和人力资源

越南政府越来越重视半导体产业的投资与合作活动，并责成相关部委制定发展半导体行业的行动计划和战略，同时制定人力资源开发提案，目标是到2030年培养5万名技术工程师。

北宁省为高科技领域的大学生出台了学费减半政策。北宁工业高等专科学校副校长武光奎表示，该学校已及时跟上未来人力资源发展趋势，更改培训计划，满足全省今后各产业尤其是数字、自动化、机电等产业发展要求。

Amkor 集团全球总监Ji Jong Rip 表示，截至目前，已有许多重要客户和合作伙伴来到他们工厂寻求投资与合作机会。目前该集团正重视推进人力资源建设工作。

北宁省人民委员会常务副主席王国俊表示，在半导体领域，北宁省是越南北方拥有最大产业基础设施的地区，有望成为创新研发和转移中心。北宁省认为，这是为迎接外资企业做好充分准备的良好机会。

目前，北宁省正在加快建设占地260多公顷、劳动力约2万人的集中式信息技术园区。该省重点发展基础设施，成为首都河内地带以及北部中游地区的电子、元件和半导体微芯片中心，为提高该省商品和服务竞争力做出贡献。

业内专家认为，凭借明确的战略和目标，北宁省将逐步扩展供应链，成为越南半导体产业之都乃至全球价值链中的重要一环。（完）