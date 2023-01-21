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2023癸卯年春节来临之际富寿省上香缅怀各位雄王

21日上午（大年三十），在喜迎新春的神圣气氛中，富寿省领导代表全国同胞在雄王特别国家历史遗迹区敬天殿向各位雄王上香，缅怀各位雄王，对各位雄王的功德表达感恩之心。 富寿省委副书记、人民委员会主席裴文光在国祖雄王的英灵前报告了一年来所取得的成果。2022年是国家拥有许多重大事件的一年，同时也是我国遭受世界局势复杂多变影响的一年。除了机遇外我国也面临许多不少新的困难和挑战。

然而，在整个政治系统的积极参与和在党、国家的及时和大力领导、政府和各级、各行业、地方的大力指导下以及颧骨哦人民、企业、海外侨胞的支持和积极参与以及国际友人的帮助，我国已胜利和全面实施所提出的各项目标和任务。

宏观经济保持稳定，通货膨胀在可控制的范围内，经济更大平衡得到保障；主动、灵活和高效地运行货币和财政政策。营商投资环境得到积极改善，未经济社会复苏和发展做出贡献。人民物质和精神生活水平得到提升，全民族大团结得到巩固和发挥。对外关系和融入国际得到推进，走向深入和务实，做好国防安全保障工作，维护好独立、主权、和平和稳定环境等。

富寿省党部、政府和各族人民已同全国一道，保持团结，努力克服困难，争取时机，开发和发挥祖地潜力和优势，推进经济社会和社会生活各领域发展。2022年，该省各经济社会发展指标都完成和超额完成所提出的目标 。

在新年即将到来的神圣时刻，雒鸿子孙在各位雄王的老前辈英灵前愿继续继承传统，尽力磨练和团结渡过各种困难和挑战，为立国卫国事业做出贡献；愿同心协力，发挥意志、渴望和全民族大团结的力量，与时代力量相结合，牢牢捍卫国家主权。推进创新，促进国家发展；愿一心一意建设日益富强的祖地加强。

在2023癸卯年春节到来前，裴文光在各位雄王英灵前代表全国同胞祈求圣祖保佑社稷繁荣、国泰民安、百家姓氏万代长存；保佑风调雨顺，国家和平、富强，人民温饱和幸福，全国战胜各困难和挑战，胜利实施所提出的各项经济社会发展目标等。

在上香仪式结束后，各位代表已前往雄王陵敬献花圈。（完）

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越南春节风俗——冲年喜

越南春节风俗——冲年喜

从辞旧迎新，旧新年交接的那时候起，第一个登门、向主人家拜年的人被称为“冲年喜”的人。主人家将根据他（她）的成功、才能、品德和健康来预测新年的运势。实际上，冲年喜风俗寄托着人们对富裕、安康生活的向往，而“冲年喜人”是主人家预卜全年运气的一个征兆。
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