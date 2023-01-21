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2023癸卯年春节来临之际富寿省上香缅怀各位雄王
然而，在整个政治系统的积极参与和在党、国家的及时和大力领导、政府和各级、各行业、地方的大力指导下以及颧骨哦人民、企业、海外侨胞的支持和积极参与以及国际友人的帮助，我国已胜利和全面实施所提出的各项目标和任务。
宏观经济保持稳定，通货膨胀在可控制的范围内，经济更大平衡得到保障；主动、灵活和高效地运行货币和财政政策。营商投资环境得到积极改善，未经济社会复苏和发展做出贡献。人民物质和精神生活水平得到提升，全民族大团结得到巩固和发挥。对外关系和融入国际得到推进，走向深入和务实，做好国防安全保障工作，维护好独立、主权、和平和稳定环境等。
富寿省党部、政府和各族人民已同全国一道，保持团结，努力克服困难，争取时机，开发和发挥祖地潜力和优势，推进经济社会和社会生活各领域发展。2022年，该省各经济社会发展指标都完成和超额完成所提出的目标 。
在新年即将到来的神圣时刻，雒鸿子孙在各位雄王的老前辈英灵前愿继续继承传统，尽力磨练和团结渡过各种困难和挑战，为立国卫国事业做出贡献；愿同心协力，发挥意志、渴望和全民族大团结的力量，与时代力量相结合，牢牢捍卫国家主权。推进创新，促进国家发展；愿一心一意建设日益富强的祖地加强。
在2023癸卯年春节到来前，裴文光在各位雄王英灵前代表全国同胞祈求圣祖保佑社稷繁荣、国泰民安、百家姓氏万代长存；保佑风调雨顺，国家和平、富强，人民温饱和幸福，全国战胜各困难和挑战，胜利实施所提出的各项经济社会发展目标等。
在上香仪式结束后，各位代表已前往雄王陵敬献花圈。（完）