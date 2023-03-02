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2023年2月越南接待外国游客超93万人次
趁此中国于2023年1月8日开放国际旅游市场，旅游总局已开展系列响应活动，欢迎中国游客赴越南旅游。旅游总局已同越南和广宁省旅游协会联合在芒街市举行吸引中国游客赴越南旅游的措施研讨会。癸卯年春节来临时，旅游总局已向中国7个地方旅游管理机构致贺信，同时对中国开放国际旅游市场表示欢迎，同时建议双方继续有效开展所签署和合作协议，鼓励两国人民赴对方国家旅游等。
新冠肺炎疫情爆发前，中国是越南最大旅游客源市场。2019年，赴越南的中国游客达580万多人次。2015-2019年阶段，中国游客增长2.3倍，从178万人次增加至580万人次。越南外国游客中的中国游客占比呈增加趋势，从2015年的23%增加至2019年的32%。
目前，越南旅游总局正同文化体育旅游部旅游发展支持基金、越南驻德国大使馆和各地方和企业配合，为参加于今年3月7日至9日在德国柏林举行的2023年柏林国际旅游展览会做好准备。这就是大力推广越南旅游，渗透国际市场、扩大与国际伙伴的对接交流的良好机会。越南展位面积450平米，展位主题和展览内容符合新形势的市场趋势，开启越南旅游发展新阶段，有助于提升越南旅游地位。（完）