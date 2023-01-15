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2023年 “家乡之春”艺术交流活动向海外越南人送年味
曾在波兰打拼了26个年头的阮氏金钗女士表示感到幸福能够回国与家人度过一个期盼已久的春节。尽管远离家乡多年，阮氏金钗女士的家庭仍然保留着越南过年的传统之美，其中包括向祖先进香、向亲戚拜年、向孩子们送红包等习俗。
阮氏金钗女士对近几年来越南党和国家关于旅外越南人社群的主张和政策，其中重申，海外越南人是民族密不可分的一部分表示高度评价。这些主张和政策基于越南宪法和法律的规定的基础上，解决了海外越南人在国籍方面的正当需要； 同时，在许多越南人居住的地区，促进将越南语纳入教育机构的课程。
越裔美国人伊特雷特·阮(Etcetera Nguyễn)分享，多年来，在党和国家的领导下，海外越南人社群不断壮大，规模不断扩大。 海外越南人在当地国社会的作用、地位和声望日益提高。 海外越南人也是越南人民与各国人民之间的友谊桥梁，促进民间交流顺利发展。
身为一名记者，伊特雷特·阮先生表示，目前，有关党的主张路线、国家政策法规和越南社会经济生活积极变化的新闻和文章得到充分、真实的报道。因此，远离家乡的侨胞们可以快速、准确地掌握所有信息，从而有助于消除疑虑，反驳敌对和歪曲事实观点。
越南-韩国企业家与投资者协会主席陈海零表示能回祖国、回家乡过年真的很激动开心，他同时对国家努力迎难而上，既做好疫情防控工作又促进经济社会复苏，将国家深度融入全球经济一体化感到自豪。
陈海零表示，包括商人、企业、专家、知识分子等在内的海外越南人始终是贸易往来、密切经济、文化、旅游活动，创造了大量侨汇收入，为国家经济社会发展注入动力的重要纽带。（完）