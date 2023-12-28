2023年预计越南对欧美市场贸易顺差达1250亿美元

据越南工贸部欧美市场司的统计，2023年越南与欧美货物进出口总额预计约2080亿美元，同比下降约9.5%。

其中，出口额预计约1660亿美元，下降9.6%；进口额预计近410亿美元，下降9.1%。 越南对欧美市场的贸易顺差额预计达1250亿美元，其中对欧洲国家的顺差约为330亿美元，对美洲国家的顺差约为920亿美元。

值得注意的是，在多年持续高速增长后，对一些主要市场的出口额首次大幅下降，例如：对美国的出口额预计达到969亿美元，比2022年下降12.4%；对欧盟的出口额为437亿美元，下降6.7%；对美洲《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）国家的出口额为131亿美元，下降10.6%。

英国市场、欧亚经济联盟国家、南方共同市场国家和一些小型市场的出口预计分别增长3.1%、12.7%和10%。

机械设备、其他工具和配件，手机、电脑及配件，电子产品及零部件， 纺织品服装，皮革、鞋类和手提包，木材和木制品，水产品等越南向该市场出口的主要产品包均同比下降10%以上。

欧美市场司代表分析下降原因时认为，由于经济开放程度较大，越南进出口活动直接受到2023年上半年全球经济下滑和2023年下半年世界经济复苏缓慢且不平衡的影响。

欧美市场司代表表示，进入2024年，越南与欧美市场的进出口活动将处于机遇与挑战并存状态。因此，为了充分利用优势并尽量减少挑战对越南进出口活动的影响，欧美市场司建议密切关注市场形势，及时掌握影响对越贸易的地区和世界经济、政治和政策动态信息，从而及时向企业界发出警告，并为政府出台适当政策做好参谋助手。（完）



