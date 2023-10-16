2023年越日海洋经济政策对话活动在河内举行

在10月16日在首都河内召开的2023年越日海洋经济政策对话活动框架内，越南自然资源与环境部越南海洋岛屿局同日本内阁办公室海洋政策秘书处首次以线下方式举行对话会，以部署越南自然资源与环境部和日本内阁办公室2018年所签署的海洋政策合作备忘录。

越南海洋岛屿局局长阮德全表示，21世纪被认为是海洋世纪，“出海”已成为所有沿海国，甚至内陆国的一大趋势和重要方向。与越南一样，日本也是海洋国家，特别重视国家海洋政策和战略的制定和实施。

2023年海洋政策对话活动为双方就海洋管理，海洋资源开发利用和海洋环境保护相关政策、战略、规划和计划深入交换意见和看法提供良好平台。对话活动的成果将有助于深化日本海洋政策秘书处和越南海洋岛屿局乃至越日两国之间合作关系。

日本海洋政策秘书处秘书长MIYAZAWA Koi-chi表示，此次对话活动在2023年越日纪念两国建交50周年之际举行具有重大意义。日本一向将海洋资源可持续开发利用和海洋环境保护工作视为该国最重要的任务之一。MIYAZAWA Koi-chi相信，通过对话活动，双方将为加强海洋经济合作建言。

在对话活动上，代表们听取了关于越南海洋法和海洋经济发展政策，海洋污染防治，日本海洋管理政策，日本蓝海海洋经济发展经验等方面的报告。参会代表同时也集中讨论海洋管理、海洋经济、海洋环境，特别是到2025年、展望至2030年越日合作方向并开展经验交流等。（完）