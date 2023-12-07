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2023年越南蔬果出口额预计达到56亿美元的目标

越南果蔬协会预测，2023年果蔬出口额预计将达到55至56亿美元的目标，创下新纪录。

越南果蔬协会预测，2023年果蔬出口额预计将达到5556亿美元的目标，创下新纪录。

 

202311月，果蔬出口额约为3.8亿美元，环比下降38.4%202310月份为6.088亿美元），较2022年同期增长22.5%。因此，202311个月， 果蔬出口额52亿美元，同比增长70%

 

中国仍是越南蔬果进口的主要市场，占66%，其次是美国、韩国、日本等市场。

 

另一方面，202311月，越南蔬果进口额为1.53亿美元，环比下降5.6%，同比下降0.7% 今年前11个月，越南进口17.7亿美元，同比下降5.8% 因此，2023年前11个月越南果蔬出口额超过34亿美元。

 

越南果蔬协会秘书长邓福原表示，近两个月来，由于越南榴莲季节结束，果蔬出口呈下降趋势。 由于季末出口放缓，越南果蔬协会预测2023年榴莲出口额可能达到23亿美元。 得益于榴莲，蔬果出口预计将强劲增长，但要到 2024 4 月西原地区的榴莲进入主季时才会实现。

 

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，越南和中国即将签署椰子产品、冷冻水果和西瓜出口的议定书。当该议定书得到实施时，将对越南农产品，特别是果树的出口做出积极的贡献。（完）

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中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平即将对越南进行国事访问

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应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国国家主席武文赏和夫人邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人将于2023年12月12日至13日对越南社会主义共和国进行国事访问。
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