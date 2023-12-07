2023年越南蔬果出口额预计达到56亿美元的目标

越南果蔬协会预测，2023年果蔬出口额预计将达到55至56亿美元的目标，创下新纪录。

2023年11月，果蔬出口额约为3.8亿美元，环比下降38.4%（2023年10月份为6.088亿美元），较2022年同期增长22.5%。因此，2023年11个月， 果蔬出口额52亿美元，同比增长70%。

中国仍是越南蔬果进口的主要市场，占66%，其次是美国、韩国、日本等市场。

另一方面，2023年11月，越南蔬果进口额为1.53亿美元，环比下降5.6%，同比下降0.7%。 今年前11个月，越南进口17.7亿美元，同比下降5.8%。 因此，2023年前11个月越南果蔬出口额超过34亿美元。

越南果蔬协会秘书长邓福原表示，近两个月来，由于越南榴莲季节结束，果蔬出口呈下降趋势。 由于季末出口放缓，越南果蔬协会预测2023年榴莲出口额可能达到23亿美元。 得益于榴莲，蔬果出口预计将强劲增长，但要到 2024 年 4 月西原地区的榴莲进入主季时才会实现。

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，越南和中国即将签署椰子产品、冷冻水果和西瓜出口的议定书。当该议定书得到实施时，将对越南农产品，特别是果树的出口做出积极的贡献。（完）