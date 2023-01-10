2023年越南经济提速的支点

其正是在许多迹象表明未来困难和挑战仍然巨大的背景下，越南不仅在2023新的一年，而且还在2021-2025年期间实现经济加速和发展的支点。



国际货币基金组织 (IMF) 在最新报告中预测，到 2023 年，占世界 GDP 92% 的 143 个经济体的经济将弱于预期。世界三大经济体（中国、欧元区和美国）的增长将明显放缓。在高通胀、政治不稳定加剧的背景下，经济衰退的风险仍然存在。



越南经济将无法置身于这一旋涡之外，尤其是当经济开放度超过 GDP 的 200% 时。尽管面临困难和挑战，但越南仍满怀信心地带着新的期待迎接2023年。



之所以有信心，是因为我们有坚实的支点，具备经济继续回升加速的基础。



越南是一个经济规模超过 4000 亿美元、2022 年增长率为 8.02%，创下十多年来的最高增长水平；商品贸易规模突破7000亿美元大关，2022年达到7300亿美元以上，顺差额达112亿美元以上；2022年国家财政收入超相当于预算的 126.4%，较2021 年增长 13.8%；2022 年人均收入同比增长 9.5%的新兴经济体。



更重要的是一个有作为的行动型政府的努力和决心及整个政治体系的共识，以及继续得到强有力的肯定和巩固的越南的地位。



2023年是继续落实2021-2025年五年规划的关键之年，支点多、机遇多。预计将出现一系列旨在“化解”困难挑战，以利用发展机遇的方案。投资、进出口、消费乃至体制改革、营商投资环境改善等增长动力也将得到推动。



旨在为2023年经济加速发展奠定基础，国会决定投入超过700万亿越盾的公共投资。各战略基础设施项目特别是重点交通基础设施，如东部的南北高速公路、沿海公路、河内市四环路、胡志明市三环路以及机场、铁路、水路等项目也将得到实施。这不仅为2023年越南经济打造增长引擎，更重要的是还为基础设施体系逐步同步化和现代化、营造经济发展的走廊和发展空间打下基础。



在2023年内，社会经济恢复和发展计划也将继续得以推进，以助于企业降低成本、支持生产经营活动的现金流、提升增长动力等。



与此同时，国家定会继续出台扶持政策，帮助群众和企业渡过难关，如减免增值税、汽油环保税等。



中国初步重新开放经济也将给越南带来新的机会。因此，越南的贸易和投资将具有新的优势，特别是当越南已成为许多主要经济体的重要贸易和投资伙伴时。



困难很大，然而优势和机会也很多。凭借3年克服Covid-19大流行挑战的经验以及政府的一贯性和灵活性、整个政治体系的团结一心，我们国家正稳步步入2023年迎接新的机遇。（完）