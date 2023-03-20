2023年越南稻米企业经营活动将更顺利

据越南外贸股份商业银行证券有限公司（VCBS）的专家认为，越南稻米产业拥有“天时，地利”因素。天气顺利正为越南企业带来比竞争对手大的优势。

中国干旱延长，致使2021-2022年稻谷产量下降2%，因此在2022-2023年，中国将增加进口600万吨大米。

此外，菲律宾大米库存减少，其原因是许多水稻种植面积遭奥鹿台风破坏，肥料费增加，致使该国增加进口大米。美国农业部预计该国将在2022-2023年进口280万吨大米。

印度水稻种植面积下降38万公顷，因干旱预计该国秋冬季稻谷产量将下降。印度供应量下降将影响到明年全球大米供应。

而越南水文情况较为稳定，去年下雨多天气已转向今年上半年中性，被期望稻谷产量将稳定。VCBS评价，因供应链萎缩、和需求从印度转移，2023年越南将从大米价格上涨趋势收益。

据农业与农村发展部种植局，2023年上半年商品大米总量达412万多吨，其中1月份大米出口量为39万吨，因此剩下5个月的大米销量需达373万吨。

尽管世界情况预测较为困难，但越南大米企业表示，截至2023年第一季度末，在市场供应充足时越南大米出口将重拾起色。与此同时，越南竞争对手——泰国正遭受由泰铢贬值，减少外国分销商利润的压力。因此，许多伙伴可寻找来自越南的新货物供应源，已最优化利润。目前，越南大米在美国、欧盟和中国市场拥有质量和价格优势。

除了价格大米保持在高位外，VCBS专家还认定，2023年越南稻米生产成本预计将降低，有助于提高企业利润幅度。

实际上，2022年尽管出口增加，但稻米生产费用也猛增，让多家企业的利润下降。越南粮食协会表示，2022年稻米生产成本猛增，已推动稻米收购价增加，给大米出口企业施加压力。

分析人士预期，在大米价格仍保持在高水平，许多稻米生产成本和大米出口等费用下降的情况下，2023年越南大米出口企业经营活动将更加顺利，有助于提升稻米企业的利润幅度。（完）