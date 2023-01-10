“2023年越南春节，街道春节”文化活动在河内古街举行

该活动再现越南春节的许多传统礼仪，吸引了人们的广泛关注。



开幕式上，来自薄辽省、海防市、富寿省等地方的艺术团为观众们献上了“各地传统音乐演唱交流”艺术表演活动。



还剑郡人民委员会副主席阮国环在活动开幕式上致开幕词时表示，“2023年越南春节，街道春节”活动和其他活动吸引了许多单位和个人的积极参与。今年，来自全国各地的手工艺人和艺术工作者将为公众带来许多典型的遗产价值。这也是加大文交流并推广各地历史文化价值以吸引更多游客前来参观旅游的良好机会。



在“2023年越南春节，街道春节”活动期间的一系列文化活动有助于让年轻一代更加关注和更好地了解民族的传统文化价值，提高社区对一个富有民族传统文化特色的节日的认识。这也是向国内外游客推介河内古街乃至还剑郡的历史、文化和旅游形象的良好机会。



“2023年越南春节，街道春节”活动吸引人民群众的广泛参与，为全国各地人民以及远离家乡的侨胞们一起心系祖国情系家乡，共同分享各地特色文化价值，并携手参与各项保护与弘扬传统文化价值活动创造机会。



“2023年越南春节，街道春节”文化活动将持续到2023年1月28日。（完）