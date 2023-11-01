2023年越南外国留学生越南语演讲比赛正式启动

越南教育与培训部副部长阮文福在比赛开幕式上致辞时表示，目前，约有2.2万名外国留学生在越南学习。2016-2022五年，越南已有155所教育机构接收和培训来自102个国家和地区的4.5万余名外国留学生。 越南教育与培训部明确，外国留学生在越南学习质量的关键因素就是越南语水平。



阮文福表示，以“我眼中的越南”为主题的“2023年越南留学生演讲比赛”得到越南全国各地培训机构和众多外国留学生的欢迎，其充分体现出国际友人对越南文化和风土人情的厚爱。



阮文福同时相信，此次比赛将成为促进越南语教学、创新进程、提高培训质量、特别是越南语培训质量的动力。



该比赛于2023年8月启动，区赛和全国决赛均采用集中赛制进行。 特别是，区赛在越南北部、中部和南部三地举行。全国总决赛将于2023年12月1日在胡志明市举行，从3个区赛中组委会将选出12支最优秀队伍，并设有一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个、优秀奖6个。（完）