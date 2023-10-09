2023年越南国际智能设备及电子产品展览会将于11月在河内举行

为加强越南企业与各国企业建立关系，扩大合作，提升消费水平并促进越南的高质量电子消费市场，越南工贸部贸易广告博览公司（Vinexad）与中国广东潮域展览有限公司（Chaoyu Expo）将于2023年11月2日至4日在河内国际展览中心联合举行越南国际智能设备及电子产品展览会。

越南工贸部贸易广告博览公司透露，这是越南较具规模的专业展览会，集中于电子和家用电器领域。特别是，该展会的展示面积为1万平方米，吸引200家领先生产商参展，展示数万种应用最新、最流行技术和电子和电力产品。该展会将是越南电子市场乃至东南亚市场的一个“技术盛会”。

值得一提的是，此次展会还鼓励提高高质量电子产品的消费力度，主要展示的4种产品包括：电子产品及家用电器；智能设备；电脑和手机及其零件和游戏设备；电子零件和其他产品。

此外，此次展会还承诺构建一个有效且专业的购物平台，即“一站式”购物（one stop shopping），为河内乃至越南全国购买商带来新的体验。

展会框架内，组委会还举行拥有地区内各协会领导、行内专家、企业和机构代表参与的多场论坛和研讨会，主要讨论内容围绕电子产品、家用电器和智能设备产业的发展形势以及推动该产业的创新和发展的解决方案。（完）