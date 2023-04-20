2023年越南国家品牌周暨越南国家品牌国际论坛正式开幕

在“国家品牌计划”的支持下，越南多家企业已意识到品牌的重要性，因此对产品品牌和企业品牌建设和发展进行了投资。结果，拥有国家品牌标准产品的许多企业已跻身2022年越南最具价值企业品牌50强榜单。

陈国庆指出，越南国家品牌建设和发展得到世界的高度评价，2020-2022年越南国家品牌价值增长率位居全球第一。

具体而言，根据国际权威品牌价值评估机构Brand Finance发布的报告，2020年越南国家品牌价值同比增长29.1%，达3190亿美元；2021年比2020年增长了21.6%，达3880亿美元；2022年比2021年增长11.1%，达4310亿美元。

2018年跻身越南最具价值企业品牌50强的企业数量为14家（占比28%），五年后升至21家（占比42%）。

特别的是，在越南最具价值品牌十强中，拥有越南国家品牌标准产品的企业占比从2018年的20%增加至2022年的60%。

这一成绩表明，越南的领先品牌在品牌价值和品牌强度指数方面上都实现突破性增长，借此巩固了其在排行榜中的地位。

2023年越南国家品牌论坛以“绿色越南国家品牌定位”为主题，吸引国内各机关和地方以及国内外组织和企业代表的参与。

在论坛上，加州州立大学富尔顿分校名誉教授南希·伊丽莎白·斯诺（Nancy Elizabeth Snow）强调，越南现在拥有越来越多的知名品牌，包括国外和国内品牌。现在最好的品牌不仅提供良好的服务、优质的产品，更重要的是做出承诺赢得各界对品牌的信任。

越南国家品牌周从2023年4月17日至23日举行，是2023年越南国家品牌计划框架内的系列活动之一，旨在纪念4·20越南品牌日，提高越南国家品牌知名度，向国内外各界推广达到越南国家品牌标准的产品等。（完）