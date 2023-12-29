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2023年越南国内生产总值增长5.05%

12月29日上午，越南计划与投资部统计总局局长阮氏香在河内举行的第四季度和2023年全年经济社会统计数据新闻发布会上表示，2023年越南经济社会持续复苏，宏观经济保持稳定，通货膨胀得到抑制，主要经济指标得到保障，并继续成为该地区乃至世界上的经济亮点。

1229日上午，越南计划与投资部统计总局局长阮氏香在河内举行的第四季度和2023年全年经济社会统计数据新闻发布会上表示，2023年越南经济社会持续复苏，宏观经济保持稳定，通货膨胀得到抑制，主要经济指标得到保障，并继续成为该地区乃至世界上的经济亮点。

 

2023年国内生产总值（GDP）估计较2022年增长5.05%，仅高于2011-2023年间2020年和2021年的增长率。其中，农、林、渔业增长3.83%，贡献8.84%；工业和建筑业增长3.74%，贡献28.87%；服务业增长6.82%，贡献62.29%

 

具体来看，2023年第四季度GDP估计同比增长6.72%，高于2012-2013年第四季度和2020-2022年，且呈逐季度增长的积极趋势。

 

关于2023年第四季度GDP使用情况，最终消费同比增长4.86%，对经济总体增速的贡献率为53.18%；货物和服务出口增长8.68%；货物和服务进口增长8.76%；货物和服务进出口差额贡献2.64%

 

阮氏香表示，农、林、渔业正在积极增长，其中部分农产品出口额猛增，畜牧业生产稳定发展，高科技虾类养殖模式带来了经济效益。

 

2023年农业附加值比上年增长3.88%，对越南经济增加值贡献0.34个百分点；林业附加值增长3.74%，但占比较低，仅贡献0.02个百分点； 渔业附加值增长3.71%，贡献0.1个百分点。

 

统计总局还指出，工业和建筑业在世界总需求下降的背景下面临诸多困难和挑战。2023年工业附加值较上年仅增长3.02%，是2011-2023年期间增幅最低的一年，对越南经济附加值增速贡献1个百分点。

 

与此同时，贸易和旅游活动保持高速增长势头，为服务业增长做出了积极贡献。2023年服务业比上年增长6.82%，高于2020-20212.01%1.75%的增幅。

 

此外，部分服务业对经济总附加值增速贡献较大，其中批发和零售业比上年增长8.82%，贡献0.86个百分点；交通运输、仓储业增长9.18%，贡献0.55个百分点；金融、银行和保险增长6.24%，贡献0.37个百分点； 住宿和餐饮服务增长12.24%，贡献0.31个百分点。

 

2023年经济结构中，农林渔业占比11.96%；工业和建筑业占37.12%；服务业占42.54%等。

 

2023GDP使用情况来看，最终消费较2022年增长3.52%，对经济总体增速的贡献率为41.04%；货物和服务出口下降2.54%；货物和服务进口下降4.33%；货物和服务进出口差额贡献32.32%

 

统计总局局长阮氏香表示，2024年，经济开放度大的越南会受到多方面影响，与此同时，全球经济衰退和不稳定的可能性正在加大，经济、政治和军事波动、自然灾害和流行病等快速演变且不可预测，因此越南经济社会必然面临诸多困难和挑战。

 

阮氏香强调，“实现2024年经济社会发展目标，创造增长动力，完成2021-2025年目标是一项巨大挑战，需要政府与全国企业和人民的同心协力。各级各部门应根据新情况主动灵活开展行动，重点有效同步部署支持经济复苏和经济社会发展的政策。” （完）

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