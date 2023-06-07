2023年越南后江太空周：为学生开展科研注入强劲动力

6月6日，美国宇航局（ NASA ）前宇航员与九龙江三角洲各省市400名学生交流活动结束标志着2023年越南后江太空周活动正式结束。

后江省人民委员会副主席胡秋映指出，2023年越南后江太空周活动已为后江省开展科研活动并应用信息技术注入了强劲动力。

在2023年越南后江太空周活动框架内，诸多学生有机会与NASA前宇航员、前美国海军舰长迈克尔（Michael A. Baker）及NASA飞行外科医生约瑟夫施密德（Josef Schmid）等太空领域的两位著名人物会面交流。

此外，2023年越南后江太空周活动框架内还举行探索夜空、体验虚拟现实(VR)和增强现实(AR)、无人机（Drone）表演、探索星空（Starry Night）等系列有趣的活动。

为期两天的2023年越南后江太空周活动为学生带来了新知识，为他们探索科学技术并将学习到的知识运用到生活中创造良好平台。此外，该活动也有助于引导青少年选择职业；促进民营企业的国际合作，助推各地方可持续发展等。

按计划，越南太空周活动将于6月7日在胡志明市守德市举行，其后于6月8日和9日在平定省归仁市举行。（完）