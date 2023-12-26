越南科技记者俱乐部25日公布了2023年10大科技新闻的投票结果。投票领域包括：机制和政策、人文社会科学、自然科学、应用科学、优秀科学家和国际一体化。这是第十八次科技记者俱乐部举行该活动。

根据该名单，2023年十大科技新闻包括：

一、越共中央委员会签发关于发展越南知识队伍的新决议。在对越共第十届中央委员会于2008年8月6日颁布关于在国家推进工业化、现代化时期中建设知识队伍的第20号决议的基础上，越共第十三届中央委员会第八次全体会议通过了《关于进一步建设和发挥知识分子队伍的作用，满足新时代国家快速可持续发展需求的第45号决议（45-/NQ-TW）》。

该决议提出到2030年，注重发展知识队伍，尤其是专家，关键领域、重要、新领域的科学家等质量和数量，满足国家工业化和现代化的需求。到2045年，越南知识队伍快速增加，素质高，结构合理。

二、和乐高科技园区的管理权从科学技术部转交给河内市人民委员会。

和乐高科技园区成立于1998年。经25年成立和发展，截至目前和乐高科技园区引进投资项目111个（外资项目96个，内资项目15个），注册资金111.5万亿越盾。

三、越南科技翰林院信息技术研究所研究团队成功研发出以越南语为核心的双向翻译系统，能够将越南语与老挝语、高棉语、泰语、马来西亚语、印尼语等东南亚部分国家语言进行高质量翻译。

四、越南科学社会翰林院京城研究院11月底发布了“黎朝初期敬天殿建筑3D模型成功解码与复原研究”项目。这是京城研究院科学家认真和较为功夫的研究工程。

五、越南科技翰林院热带技术研究所成功开发使用国产纳米材料的太阳能热反射涂料技术。目前该院已把握噶技术。由该院生产的太阳能热反射涂料完全满足外国较为严格的就似乎标准，相当于外来的产品，但经济效果更高并应用于国防和民用工程。

六、越南成为亚洲器官移植的亮点。2月15日越德友谊医院的医生团队为一名终末期心肾衰竭患者成功实施了包括心脏和肾脏在内的多器官移植手术。这是越南首例成功的心脏、肾脏同时移植手术，使越南成为亚洲器官移植的亮点。

七、越韩科技研究院（VKIST）完善了酸碱水淡化过滤技术。爱研究工程由越韩科技院与韩国科技研究院于2021年联合实施。经在九龙江三角洲地区各酸碱污染地区进行试验后，2023年9月，越韩科技研究院完善了酸碱水淡化过滤技术。

八、越南军队电信工业集团（Viettel）成功部署全球首个根据Open RAN标准的5G基站。这是越南乃至世界一大突破。该结果有助于促进在越南和国际市场上5G网商业化进程。

2023年越南十大科技新闻出炉 hinh anh 3

越南军队电信工业集团（Viettel）成功部署全球首个根据Open RAN标准的5G基站。图自越通社

九、5名越南科学家跻身2023年世界优秀科学新星行列。科学界知名电子信息门户网站Research.com公布了2023年世界优秀科学新星排名。在越南工作的7名科学家中有5名是国内科学家，2名是外国人。

十、国家创新中心加强半导体领域的国际合作。10月28日，国家（和乐）创新中心落成并投入运营，主要目的是加强半导体领域的国际合作，培训该领域的人才。（完）