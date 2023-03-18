新闻 2023年越南全国报刊展正式开展 18/03/2023 3月17日，以“团结-专业-文化-创意”为主题的2023年越南全国报刊展在河内博物馆正式拉开序幕。 2023年全国报刊展由越南新闻工作者协会、河内市人民委员会主持，同越共中央宣教部、越南信息与传媒部和文化体育与旅游部协调举办，汇聚越南全国63个省市记者协会、60个中央和地方新闻机构参展。党和国家领导人参观越南通讯社展位。图自越通社今年报刊展共设87个展位，展示春季报刊、2022年和2023年第一季度典型报刊。此外还有《人民报》、越南电视台、越南之声、越南通讯社、信息与传媒部等越南记者协会分会以及新闻记者培训中心、通讯设备供应商设立的专题展位。据悉，报刊展于3月17日至19日举行，每天上午8点至下午6点开放，欢迎公众前来参观。开幕式结束后，组委会举行“2023年节约高效利用能源新闻奖”启动仪式和 “春路”图片展开幕式。越通社展位。图自越通社2023年全国报刊展是越南报业的重大活动，旨在展示国家在改革创新事业中取得的成就，突出越南革命报业的重要贡献和巨大成就，向公众介绍各类新闻产品，弘扬新闻工作者的勤劳、创新和奉献的劳动精神。（完）