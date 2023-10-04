“2023年越南企业数字化转型合作伙伴”会议在河内召开

10月4日上午，“2023年越南企业数字化转型合作伙伴”会议在河内举行。

越南计划投资部企业发展局副局长阮德忠在会上表示，企业数字化转型是支持企业最及时、最快、最有效的方式，有助于根据新趋势提高企业的能力、竞争力、适应能力和发展水平。

2021-2023年期间，企业发展局动员了国际机构的援助资金，同时与各机构、部委、协会和行业协调实施《2021-2025年企业数字化转型援助计划》。 这活动的重点是提高意识，建立数据库、工具、文档和平台来改变企业的意识，开发支持企业数字化转型的生态系统。

与会代表认为，数字化转型不是一帆风顺的旅程，而会遇到很多困难，需要企业的团结协作。 在第一阶段，企业需要将数据转化为数字形式（数字化）； 其次，企业将数字技术应用到产品生产过程中，从而企业可以应用数字数据来创建新的商业模式和价值。

“2023年越南企业数字化转型合作伙伴”会议是计划投资部企业发展局和德国国际合作机构（GIZ）联合推出的《2021-2025年企业数字化转型援助计划》的活动之一，意在分享政府支持企业数字化转型的方向和措施，更新全球数字化转型趋势，讨论未来支持企业数字化转型的方向和措施。（完）