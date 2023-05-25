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2023年胡志明市出口论坛暨展览会正式开幕
此次活动的展位规模达250个，展示越南出口额超过10亿美元的七种商品，包括木材及木制品、粮食食品、橡胶、塑料、电子、机械,、纺织品服装以及鞋类等。除了全国企业的参与外，该活动还吸引了来自美国、韩国、印度、马来西亚、泰国、新加坡、巴基斯坦等多个国家和地区的企业代表报名参加。
为解决生产经营单位和出口商的销售问题，出口展览会首次免费对外开放，所有人免费参观。胡志明市乃至全国消费者可以参观选购享有五折起的越南出口商品，或自由体验各品牌的产品和创意活动。
胡志明市人民委员会副主席武文欢在开幕式上发表讲话时表示，为助力企业提高商品质量和促进出口活动，该市实施了系列配套措施，其中包括向国内外客户推介国内产品，进而促进贸易活动回归增长轨道，同时在政府总理的指示下遵循绿色的出口导向。
在2023年胡志明市出口论坛暨展览会的框架内，组委会将举行题为“促进对接迈向绿色出口”和“越南农产品走得更远”的两场论坛，旨在更新各大市场的绿色消费趋势，改变对当今这一关键领域的供应链和国际贸易中的“绿色”出口活动。
组委会希望推广绿色出口战略，进而助力企业在提高订单价值和扩大市场规模方面的竞争优势。（完）