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2023年第七届世界越武道锦标赛正式开幕
胡志明市人民委员会主席潘文买表示，国际朋友聚集在这里不仅是为了比赛，而且是为了相互学习和分享经验，以便更好地了解越武道家乡的风土人情，更深入地渗透武术精神——越武道精神；让我们更热爱、保护和在全世界发展越武道。越武道已成为以武术精神连接国际社会的文化使者。
世界越武道联合会主席、越南越武道协会主席梅有信表示，截至目前，越武道已传播到在世界上70多个国家和地区，其中有51个国家的代表参加了世界越武道联合会。联合会承诺尽心尽力发展越武道，为越南最好的文化价值观，也是人类最好的价值观向五大洲更多的人传播做出贡献。
在开幕式上，越南文化体育与旅游部领导和胡志明市人民委员会领导向越武道门派授予国家非物质文化遗产证书。
据悉，越武道由已故大师阮禄于1938年在河内创立。1938年，武师阮禄已本着刚柔并济的原理从民族摔跤创立出一门越南武术叫做越武道（Vovinam）。其后，他与其他武师探索研究，进一步完善越武道的理论和技术系统，为越南武术发展打下坚实基础。继承这些成果，武师阮文昭已同其他武师把越武道传播到世界五大洲。截至目前，越武道已传播到世界上70多个国家和地区，吸引数百万人参加锻炼和继续发展。越武道是越南人的特别文化产品，日益在国内外深广发展越有助于向世界推介越南文化和形象。（完）