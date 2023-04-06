越南统计总局副局长阮忠进在4月6日举行的2023年第一季度劳务就业情况新闻发布会上表示，根据国家统计局 2023年3 月份和前 3 个月经济社会情况报告显示，世界形势继续错综复杂，通胀有所下降但仍处于高位且存在许多风险隐患、货币政策持续收紧，消费萎缩，经济活动持续下滑。

然而，2023年第一季度，越南经济取得了积极的发展成效，保持宏观经济大盘稳定，通胀控制在适度的范围内，在全球增长不稳定的背景下确保了主要平衡。 预计2023年一季度国内生产总值（GDP）同比增长3.32%的目标。

阮忠进补充说，2023年第一季度劳动力市场持续复苏。 2023年第一季度劳动力、就业人数比上季度和上年持续增加。 适龄劳动力人口月平均收入有所增长。

越南统计总局人口和劳动统计司司长范淮南表示，除了劳动力市场保持复苏势头外，工作年龄人口失业率和就业不足率比上季度和上年同期均有所下降。

具体的是，2023年第一季度，越南15岁及以上劳动力为5220万人，与去年同期相比增加了约8.87 万人，比上年增加100多万人。劳动参与率为68.9%，比上季度持平，同比上升了0.8个百分点。 女性劳动力参与率为62.9%，男性为75.3%。

2023年第一季度，15岁及以上从业人员为5110万人，同比增加11.35万人。其中，城镇劳动力为1890万人（占37%），农村劳动力为3220万人。

2023年第一季度，越南适龄劳动者缺少工作人数为88.55万人，比上季度下降1.24万人次，同比下降44.31万人次。

2023年第一季度，越南适龄劳动者失业人数105万人，比上季度下降3.46万人，同比下降6.51万人次；适龄劳动者失业率2.25%，比上季度下降0.07个百分点，同比下降了0.21个百分点。（完）