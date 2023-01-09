2023年癸卯春节：迎新春活动在韩国和加拿大举行 营造出浓浓年味



越南驻加拿大大使范高峰和加拿大联邦参议员Victor Oh与代表们合影。图自越通社

越南驻加拿大大使范高峰盘点了越加政治和经济关系中的显著成果，强调越南在加拿大的印度洋-太平洋地区战略中的重要作用，对双边关系“光明前景”做出预测。5年来，越南和加拿大之间的全面伙伴关系不断得到巩固，今年是越加建交50周年。范高峰希望越南和加拿大将构建更加紧密的供应链，充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）带来的机会等。

加拿大联邦参议员Victor Oh表示，胡志明市的蓬勃发展让他印象深刻。他认为，加拿大应重视加大与东盟各国的贸易往来，其中越南是首个目的地。

加拿大 – 越南协会主席朱莉·阮表示，自2016年成立以来，该协会已开展多项活动，切实维护并推广越南的优良传统。同时，与加拿大 – 越南贸易理事会配合促进双方经贸投资合作关系发展，为两国企业进军彼此市场搭建桥梁等。

朱莉·阮表示，越南在2022年所取得的的成就得到加拿大朋友的好评。越南因保持经济高速增长、在全球供应链中的潜力巨大而受到国际社会越来越大的关注。越南成为2023-2025年任期联合国人权理事会成员国也令国际友人印象深刻。

在洋溢着浓浓的爱国情怀的温馨氛围中，旅加越南人和国际友人共同体验了越南春节的各种传统习俗。不管身处何方，越南人一向心系祖国，与国家的发展同向同行。（完）