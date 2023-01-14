2023年癸卯春节：旅居埃及越南人喜迎新春

越通社驻埃及记者报道，越南驻埃及大使阮辉勇向旅埃越南人社群致以美好节日祝福。阮辉勇对旅埃越南人为巩固和发展两国友好关系所作出的贡献予以高度评价，并希望，越南人社群不断发扬团结互助传统，继续努力做好密切两国友好传统合作关系的桥梁和纽带作用。



阮辉勇大使在介绍两国国内经济社会发展情况时表示，2022年越南经济取得了令人印象深刻的成绩。尽管世界经济仍面临种种困难和挑战，但越南进出口总额达到了7320亿美元，GDP增长率达8.02%。



对于越埃两国外交关系，阮辉勇大使强调，近年来，两国关系取得重大的进展。 阮辉勇大使表示，2023年，越南和埃及将举办一系列的纪念活动，庆祝两国建交60周年，并希望旅埃越南人积极参与这些活动。阮辉勇大使表示相信，2023年，越南与埃及合作关系将在经贸、投资、文化、教育和民间交流等领域继续取得新的进展。（完）