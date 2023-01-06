2023年海防市工会集市活动正式开幕

海防市劳动联合会主席阮英荀表示，2023年工会集市活动吸引了近100个单位和企业的参与，共设200间展位，主要展出种类丰富和质量优良的消费用品、农产品、食品、化妆品等。所有产品都以定价折扣15%以上的优惠力度出售，为劳动者以优惠价格购买年货创造便利条件。



海防市人民委员会副主席黄明强在致开幕辞时表示，在市政府的关心和海防劳动联合会及有关单位的协调下，2023年工会春节集市已成为一个具有意义的活动，有助于让大家开心迎春并过上一个温馨的春节。



这也是为实施“越南人支持越南货”运动和该市有关促进春节期间商贸流通和价格平稳运行的主张作出积极贡献的一项切实活动。



海防市劳动联合会透露，为迎接2023癸卯年，该市各级工会已开展多项具有意义且切实的活动，帮助工会会员和劳动者过好春节。





此外，海防市劳动联合会还建议该市委和人民委员会向特困劳动职工赠送每份价值为100万越盾的6000份慰问金。同时还从工会家园基金中拨出185亿越盾向劳动职工颁发慰问品和购买车票，并开展许多其他切实的活动。（完）