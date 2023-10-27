2023年河内市万福丝绸村贸易旅游文化周热闹开场



河东郡人民委员会副主席范文战表示，希望通过此次贸易旅游文化周向国内外游客介绍万福传统丝绸纺织村的独特文化，宣传推广河东风土人情、旅游潜力、传统节日、非物质文化遗产、手工艺村和饮食文化。

2023年万福丝绸村贸易旅游文化周将于11月2日结束。这是由越南农业与农村发展部和河内市人民委员会联合主办的2023年越南手工艺村保护与发展节和2023年河内创意设计节的系列活动之一。



据悉，位于河内市西南部的万福丝绸村的丝绸纺织业拥有1000多年的历史。这是越南最著名的手工艺村落。据史料记载，万福纺织业诞生于9世纪。相传曾经在万宝庄（今万福村）生活的村民阿吕氏娘教村民种桑、养蚕和织布。去世后，她被村民尊为村城隍。今天，阿吕氏娘庙仍保留有相关石碑文，以及丝绸纺织村的历史证据——织布机。来到这里的游客们除了能够进入到这些纺织工坊中参观，同时还能在村子的集市上买到色彩华丽、花纹别致的丝绸布料，一并了解当地人的日常生活状态。（完）