2023年板约瀑布旅游节正式开幕

10月6日晚，高平省人民委员会举行了2023年板约瀑布旅游节开幕式。越南文化体育旅游部和十个省市代表；中国广西壮族自治区代表以及国内外数千名游客参加开幕式。



高平省人民委员会副主席郑长辉在开幕式上致辞时强调，板约瀑布以独特的雄伟壮丽被世界许多通讯社和媒体评选为世界上第四大跨国瀑布、东南亚最大天然瀑布、世界上最美丽的瀑布之一、世界十大瀑布、世界七大最壮丽瀑布和亚洲七大天然奇观等。



板约瀑布旅游节是年度举行的活动，旨在推介高平省旅游潜力和风土人情，从而向国内外游客推介本约瀑布国家景区。

在开幕式上许多特色文艺节目陆续上演 ，特别是共有1000人参与的主题为“高平省天琴天曲之源”的“弹天琴、唱天曲”的大规模文艺演出活动。



此前，6日上午，高平省人民委员会已举行从本约瀑布至本约竹林佛迹寺的迎水祈求国泰民安仪式，对开国功臣、英雄烈士表达感恩之心，祈求风调雨顺，五谷丰收，人民过幸福和温饱的生活。



在2023年板约瀑布旅游节期间还举行当地土特产和特色美食展、体育比赛、民间游戏、图片展等。特别，今年板约瀑布旅游节还首次举行板栗园体验周，共有1000人参与的“弹天琴、唱天曲”的大规模文艺演出活动。（完）