2023年最后几个月老街国际口岸出入境旅客猛增

2023年最后几个月，老街国际口岸出入境旅客猛增，日均出入境旅客约6000人次，上月日均为3500至4000人次。老街省有关单位已开展多项措施来加快通关手续，为居民和旅客出入境创造最便利条件。

据边防力量的统计数据，在出入境旅客人数中，越南人占80%，中国旅客占19%，其他国家旅客占1%。为了更好服务居民和游客，口岸局、越南边防部队司令部已在老街国际口岸安装了自动通关扫码系统。办理自动通关的居民和游客只要带着公民身份证、通行证或护照来到老街国际口岸边防站，该站干部和战士将具体引导。办理时间仅需5分钟。此外，老街国际口岸还为有自动通关条码的旅客设有出入境办理窗口。

老街市金新坊居民陶秋表示自老街国际口岸恢复通关后，边防力量已积极协助居民办理出入境手续，目前办理时间较短，2分钟就办完了。

万春国际旅游公司人员陈氏梅香表示，在新冠肺炎疫情后，老街国际口岸出入境旅客数量稳定并呈增加趋势，特别是年底。该单位已收到许多在该口岸接送旅客的合同。

老街国际口岸边防站站长陶文宁表示，该单位已获投资购买现代和同步的设备，满足居民和旅客办理出入境手续的需求。特别，近期投入使用自动监控系统后，居民和旅客出入境手续办理时间大大缩短。此外，节假日期间，该单位还增派干部和战士，引导居民和游客顺利办理出入境手续。（完）