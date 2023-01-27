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2023年春节假期越南接待国内游客量约达900万人次
然而，在春节假期期间，越南接待国际游客量较2023年元旦节假期大幅增加。中国从2023年1月8日起开始开放边境使得国际旅游市场更加活跃。各家旅游接待单位透露，国际游客入住率占春节期间客房预定总量的30%~40%。
在今年春节6天放假期间，河内市接待国际游客量约达3.2万人次，住宿游客量猛增，主要是来自韩国、日本、新加坡、加拿大和法国等国家的游客。
庆和省每天迎来越捷15趟承载国际游客的航班。其中，中国游客量达180~220人次；来自哈萨克斯坦和韩国游客量约达1400人次。春节假期期间，庆和省接待住宿国际游客量约达1.13万人次。
宁平省接待国际游客量约达2.95万人次；巴地头顿省接待住宿国际游客量约达1.068万人次；老街省的国际旅游收入约达230亿越盾；富安省随和市各处休闲度假村的国际游客接待量占住宿游客总量的40%左右等。
此外，平顺省、胡志明市、岘港市、庆和省、平定省等其他地方已主动配合各家航空公司和旅行社组织各项吸引国际游客的活动。其中，越航（Vietnam Airlines）、越捷（Vietjet Air）、越竹航空（Bamboo）等各家航空公司与部分省市协调配合在机场和车站为在新年年初到访越南的国际游客举行欢迎仪式和送红包活动。这些活动吸引了众多国际游客前来参加，营造了欢乐气氛，打造了“安全、友善”的越南旅游形象。
此外，各家航空公司还增加航班数量，以满足游客在春节期间的出行需求，避免出现拥堵情况。（完）