2023年度越南银行-保险-科技行业10强出炉

日前，越南报告股份公司（Vietnam Report）与VietNamNet网联合举行2023年度银行-保险-科技行业十强公布仪式。

2023年度越南银行十大品牌包括：越南外贸股份商业银行(Vietcombank)、越南工商股份商业银行(VietinBank)、越南技商股份商业银行(Techcombank)、南投资发展股份商业银行(BIDV)、越南军队股份商业银行(MB)、越南繁荣股份商业银行（VPBank）、亚洲商业银行（ACB)、 越南农业与农村发展银行 (Agribank)、先锋商业股份银行 (TPBank)和越南国际商业股份银行(VIB)。

2023年权威保险公司十强榜单包括：宝越人寿总公司、Dai-Ichi（越南）人寿保险有限责任公司、AIA（越南）人寿保险有限责任公司、Prudential（越南）人寿保险有限责任公司、Chubb（越南）有限责任公司、Generali（越南）人寿保险有限责任公司、Hanwha Life（越南）人寿保险有限责任公司、Cathay（越南）人寿保险有限责任公司、MB Ageas（越南）人寿保险有限责任公司和Mirae Asset Prévoir（越南）人寿保险有限责任公司。

2023年越南十大权威电信-信息技术公司包括越南军队电信工业集团（Viettel）、FPT股份公司、越南邮政电信集团、电信服务总公司、MobiFone电信总公司、CMC技术集团股份公司、越南技术与传媒股份公司、哈内尔（Hanel）股份公司、越南航海电子信息一人有限责任公司、仙发技术股份公司。（完）