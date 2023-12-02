2023年度越南电子商务市场规模可达205亿美元

12月1日上午，越南工贸部数字经济与电子商务局举行了题为“促进电子商务可持续发展”的越南电子商务发展会议。工贸部副部长杜胜海在会上发表讲话时表示，越南电子商务持续释放突破性增长，年均增长率在16~30%之间，预计全年市场规模可达205亿美元。

工贸部副部长杜胜海认为，这一增速已表明电子商务领域越来越确认其作为越南数字经济体中的重要组成部分。与此同时，越南电子商务市场也为市场形成了二级服务供应系统，例如：支持电子商务交易的技术平台服务、营销服务、在线营销传播服务、配送服务等。

杜胜还要求组委会和各位专家重点分享越南在下个阶段的可持续电子商务发展总体计划，其内容集中在越南电子商务发展状况；在保护消费者和电子商务活动参与者的权益过程中所遇到的困难和挑战。

此外，国家和企业还提出了应用数字技术来促进电子商务发展生态系统和保护消费者及线上交易主体权益的解决方案。

会上，各管理机构同各电子商务贸易平台、第三方支付平台和各家银行一同签署了合作协议，共同参与数字生态系统，携手保护消费者及电子商务交易主体。

会议框架内，组委会还举行题为“数字生态系统助力保护越南消费者和电子商务交易主体的权益”的座谈会，吸引了大量企业的关注和参与。

商字商务与数字经济局代表强调，各位代表所提出的意见和建议有助于进一步完善现行的法律框架和政策，旨在更好地保护消费者在线上环境行的权益。同时，还可以建议政府领导制定出合理的计划和方向，旨在促进电子商务发展，使其在数字经济的增长中发挥着重要作用。（完）