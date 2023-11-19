新闻
2023年底越南出口活动加速反弹
越南大米和水果等许多农产品目前已利用市场开放机会和价格上涨来刺激出口，因此增长率是各种商品中最高的（增长3.1%）。 此外，越南已良好实现市场多元化，成功向美国、欧盟以及非洲、东欧、北欧、西亚等大市场出口。
此外，一系列促进对邻国出口的解决方案得到有效实施，避免商品通关拥堵，有助于增加对中国市场的出口额，该市场是越南增长率达到2.1%的唯一出口市场。
专家还指出，越南纺织业也见起色。 最近，前来了解服装产品的欧洲、东北亚、东南亚等合作伙伴的数量较前几个月呈快速增长趋势。 越南纺织品和服装对美国和欧盟市场的出口也出现更多积极信号。
越南工贸部进出口局代表表示，越南具有出口优势的市场的库存有所减少。 例如，在美国，今年上半年库存率为20%，但到8月份已降至10%，预计到 2023年底将接近0%。 这是越南货物向美国——越南最大出口市场的良机。
为增加出口并实现既定目标，工贸部部长阮鸿延强调，工贸部将主动提高预测能力和及时提出适当可行的解决方案，加快推进与潜在国家和地区新的双边、多边合作机制的谈判和签署进程。 此外，促进越南驻外商务处系统在提供外国市场和新法规和政策信息方面的作用
阮鸿延部长同时表示，工贸部将支持企业拓展新兴市场、利基市场和潜在市场；同时，大力推动正贸出口和品牌塑造。另一方面，该部在贸易促进活动中推动数字化转型，连接供需，为市场拓展创造有利条件，促进可持续出口。（完）