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2023年庆和省芽庄海洋节：多项特色活动吸引游客的眼球
庆和省文化与体育厅厅长阮文善表示，为筹备好2023年海洋节活动，当地加强了相关领域的国家管理工作；加强城市美化，投资基础设施建设，升级改造旅游设施；确保社会秩序和安全、食品卫生安全和COVID-19疫情防控工作。
据介绍，题为“庆和——光明渴望”的2023年庆和省芽庄海洋节开幕式将于6月3日晚举行，推介庆和省文化历史潜力，同时在越南电视台VTV1频道进行直播。
其后，题为“庆和—爱心对接”的艺术活动和“大洋回声”的世界音乐会分别于6月4日晚和6月5日晚举行。
在今年庆和省芽庄海洋节框架内，还举行艺术表演、服装秀、街头艺术表演、绘画比赛、体育比赛、旅游促进会、文化美食推介会等50多场活动，向游客介绍当地特色文化遗产。
举办海洋节是为了继续肯定越南对海洋和岛屿的主权，其中包括黄沙群岛和长沙群岛；有助于提高渔民对在东海从事捕捞和水产养殖的认识，从而保护国家对海洋和岛屿的主权。
庆和省芽庄海洋节于2003年首次举行，成为当地文化社会活动中亮点，有利于推广庆和省形象和风土人情，吸引众多国内外游客前往庆和省芽庄市观光游览。
2023年，庆和省旅游业力争接待游客量达400万人次，其中，国内游客达250万人次，国际游客达150人次，营业额约达21万亿越盾。（完）