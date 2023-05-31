2023年岘港夏季旅游：为游客举行具有吸引力的系列活动

太阳集团（Sun World）副总经理、巴拿山太阳世界（Sun World Ba Na Hills）旅游区经理阮林安透露，今年夏季，该旅游区举办一系列国际节庆活动，为前来岘港的游客提供难忘的体验。

其中，巴拿山旅游区将举行德国、韩国、法国等多国的特色节庆活动，为各个年龄段的游客带来全新的、令人印象深刻的体验。在5月，B'estival 美食啤酒节已经开幕，该活动已成为巴拿山旅游区的品牌。参加B'estival 美食啤酒节的游客可以沉浸在动人的音乐，品尝德国啤酒和世界多个国家的著名美食。该活动将持续到2023年8月。

在岘港国际烟花节举行的6月期间，韩国文化节将举行一系列极具吸引力的活动，包括炸鸡啤酒节，为18岁及以上游客免费提供啤酒； Mukbang 挑战：炸鸡啤酒挑战；抖音的K-pop舞蹈比赛；K-pop 迷你秀等。此外，还有充满韩国和越南文化特色且引人的游戏。特别的是，100名韩国和国际游客将于6月24日参加在金桥上举行的传播“无距离世界”信息的动感舞蹈（FLASHMOB）节目。

与韩国文化节同时举行的是在太阳城堡举行的灯光节（从6月13日到9月底。游客们将首次欣赏顶级3D映射技术灯光秀。

到7月，巴拿山旅游区将举行法国文化节，带游客回到百年前的巴拿，浸透在法国文化之中，品尝美食与欣赏街头艺术等。

与此同时，岘港市将于7月28日至8月1日在东海公园等地举行2023 年夏季欢乐节“哇塞岘港”，旨在吸引国内外游客，将岘港定位为亚洲领先的节日和活动目的地。（完）