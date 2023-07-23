2023年女足世界杯：国际舆论高度评价越南女足

亚足联主页写道：“越南队表现相当不错，卫冕冠军美国队吃力才以3-0获胜”。主办国新西兰媒体也发表了同样的评论称：“越南队防守非常勇敢，将比分差距控制得比大多数专家预期的要小得多。”英国著名足球评论家迈克尔·考克斯（Michael Cox）也表示：“我钦佩越南女足主教练梅德忠。比赛比预想的更加激烈。”美国The Athletic新闻网记者杰夫·鲁特（Jeff Rueter）评论道：“2019年，美国队以13比0战胜泰国队的欢腾方式拉开了世界杯的序幕。对于那些很少关注国际足坛的人来说，他们可能会认为越南会遇到同样的事情。事实证明，这是一种有些天真的想法。”BBC体育评论道：“越南队对阵美国队时每球都拼尽全力。迎战世界最强球队时，她们没有退缩一步。 美国队得偿所愿，拿到了3分。 越南足也如愿以偿，就是得到世界足球的尊重。”Newstell新闻网比赛后评论道：“越南女足的表现出奇的顽强。她们的比赛表现比预期的要好。上半场守门员金清成功扑出摩根的主罚点球。”《卫报》（The Guardian）也对金清和他的队友们给予了赞扬：“美国队轻松获胜。越南队防守也很顽强，门将金清多次精彩扑救。”世界足球联合会（FIFA）主页也上传3张门将金清的照片，赞扬她成功扑出点球。根据赛程安排，7月27日下午2时30分（越南时间），越南女足将进入2023年世界杯E组第二场比赛，对阵葡萄牙队。 此前，卫冕冠军美国队将于上午8时迎战2019年决赛的对手荷兰队。（完）