2023年国际青年节在河内举行 各项活动丰富多彩

12月29日，河内市共青团、市大学生协会在统一公园举行2023年第二次国际青年节，吸引首都青年团员和外国留学生超过5000人参加。

河内共青团书记周鸿明在开幕式上表示，近年来，河内共青团积极举办诸多青年外事活动，与各国青年建立了传统友谊。本次国际青年节是国内青年向国际朋友介绍越南风土人情及首都社会经济发展成就的良好机会。

周鸿明强调，希望国际青年节将成为年度活动，为建设河内和平之城、人文、友谊之城做出贡献。

开幕式结束后，代表们一起参加国际青少年友谊跑、“为一个和平的世界”签字活动、“红色地址”虚拟现实游览、“为一个和平的世界”国际儿童绘画活动、为“河内升龙历史文化大使”竞赛获奖者颁奖等活动。

值得关注的是，今年组委会举办主题为“升龙渴望”的龙舞大赛、各国文化知识竞赛、2023年首都学生音乐团联欢会、庆祝越南大学生协会第十一次全国代表大会成功举办的文艺晚会等精彩纷呈的活动。

2023年第二次国际青年节准备精心，内容丰富，有助于促进地区各国青年友好关系，展现首都青年和平、友谊的精神风貌，从而提升首都河内和越南国家形象，再次强调河内是国际友人安全、好客的目的地。（完）