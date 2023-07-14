2023年国际商品供应链对接活动：将越南优势商品推向世界

据组委会透露，目前诸多外国大超市、零售商拟从越南供应商购买食品、纺织品、皮革及鞋类产品、家用电器和家具等商品。



该活动旨在推动越南政府的“到2030年推动越南企业直接参与国外分销网络”提案落到实处。活动期间将举行系列会议、研讨会、贸易促销会、对接会及博览会。博览会规模为8000平方米，参展企业300家。

据组委会介绍，这些企业都是越南具有威望的企业，主要从事食品、纺织服装、皮革及鞋类、家具、配套产业等领域，还有诸多外国分销商和零售企业。



此次活动预计吸引参观者8000人次。来自30个国家和地区的150个国际代表团参加。组委会还与各地方配合，组织考察采购团，赴越南一些地方进行考察调研。



值得关注的是，此次活动吸引60多个越南驻外经济商务机构的空前参与。这些驻外经济商务机构早些时候已在所在国积极宣传该活动并邀请所在国企业前来越南参加活动。



今年的活动吸引全球大型企业前所未有的关注和参与。在为期三天的2023年“国际商品供应链对接”活动期间，组委会将举办10场专题研讨会和系列企业论坛、贸易交流对接会。永旺、优衣库（日本）； 沃尔玛、亚马逊、波音、AES（美国）、家乐福、迪卡侬（法国）； 中央集团（泰国）；科佩尔（墨西哥）等全球领先零售分销商将参加这些活动。

这些零售分销商积极从越南采购商品，证明了越南与美国、欧盟、日本、韩国、泰国等伙伴之间的合作关系日益紧密。与此同时体现出越南市场吸引力日益增强，在全球供应链中既是庞大的零售市场，又是重要的供应源。



除了促进出口外， “国际商品供应链对接”活动的另一个目的是支持越南企业在进入全球市场时提高能力水平，实现可持续发展。



此次活动是企业界交流、学习经验，促进出口、开拓市场的重要平台，期待将为把越南商品推向全球市场做出贡献。（完）