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2023年“加速”全面落实越侨相关任务
对于2022年海外越南人事务所取得的突出成果，范光校表示，2022年是贯彻落实越共中央政治局关于新形势下越南侨务工作的第12-KL/TW号结论（第12号结论）和政府关于2021-2026年继续推进侨务工作行动计划的第169-NQ/CP号决议的第一年。海外越南人事务国家委员会努力与中央各部委、行业和地方协调配合，继续推进各项工作的落实，在多方面创造积极转变，增强侨胞们与祖国家乡的密切联系，为促进民族团结的力量服务于国家建设和发展事业作出贡献。
一是，研究、参谋、建言献策工作得到重视，并贴近新形势，取得突出成效。
二是，继续抓好大团结、动员和吸引境外资源工作；因此，越来越多的侨胞参与为祖国和家乡提供经济资源、智力资源和“软”资源。
三是，积极、及时地开展支持海外越南人工作，更加彰显了党和国家关爱海外侨胞的情怀和责任担当。这是一项重要任务，有助于积极支持面临困难的海外越南人。
对于2023年海外越南人事务国家委员会将部署展开的重点活动和计划等问题，范光校表示，如果说2022年是“启动”落实第12号结论和第169号决议工作方向的一年，那么2023年就是需要“加速”落实具体措施的一年。
在主张、政策方面，我们将配合落实越共中央政治局关于海外越南人事务的第36-NQ/TW号决议（第36号决议）20年总结。这被认为是党、国家、各部委、行业和地方开展海外越南人事务活动的指南。
第36号决议20 年执行情况总结旨在全面评估所取得的成果，指出所面临的困难和问题；从而制定适合国家新形势和海外越南人情况的侨务工作的主张和方向。
大团结工作一直被视为重要基础，是促进海外越南人事务的目标和动力。2023年，大团结工作将大力开展，从确定主张、制定具体方案和提案提高成效，同时抓紧和有效落实。继续重视在海外越南社区保护和发扬越南民族的语言和优良文化传统，以建设可持续发展的环境和弘扬侨胞的爱国精神。
在支持海外越南人社群方面，我们确定要推动全面和长期的措施，特别是在侨胞面临很多困难的地区；提供法律指导和支持，处理侨胞们对法律政策的信访和投诉。针对侨商和知识分子群体，我们继续与国内各部委、行业、海外越南人科学组织协调配合，举行相关活动，征求海外越南人对越南经济社会发展问题的意见和建议；继续完善吸引、聘用和待遇侨胞专家和知识分子的机制政策和招商引资、技术转让政策等。
进一步加强信息工作，注重内容创新，丰富信息传递方式，增强协调机制有效性，快速反应，及时驳斥反动势力和敌对势力的指控、谎言和歪曲信息；支持和促进侨胞的传媒渠道的有效性等。（完）