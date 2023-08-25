2023年前8月越南贸易顺差超160亿美元

2023年初至今，越南全国贸易进出口总额逾4020亿美元。累计至8月15日，越南贸易顺差达162.5亿美元。

据越南海关总局的最新统计数据显示，8月上半旬（1日至15日），全国货物进出口总额达286亿美元。

其中货物出口额达144亿美元，同比下降10.8%。出口额达10亿美元以上的4大产品类为手机及配件（24.2亿美元）、电脑、电子产品及配件（23.8亿美元）、纺织品服装（15.5亿美元）、其他机械设备及配件（15.3亿美元）。

在农产领域，蔬果出口额达1.77亿美元，腰果达1.10亿美元、茶叶达1030万美元、胡椒达2930万美元、大米达2.66亿美元、木薯和木薯制品3820万美元。

8月上半旬，货物进口额达142亿美元，同比增长5.3%。进口额最大的产品类为电脑、电子产品及配件，进口额为41亿美元。机械设备、工具及配件产品类位居第二，进口额达18.7亿美元。

年初至今（年初至8月15日），进出口总额超4020亿美元。其中出口额2094.3亿美元，同比下降10.1%；进口额达1931.7亿美元，下降16.7%。累计至8月15日，越南贸易顺差达162.5亿美元。

年初至今，因世界总需求下降，尤其是对非必须消费品的需求下降，各产业出口市场面临困难。然而，越南进口额比出口额大幅下降，因此截至8月15日，贸易顺差处于高水平，达160多亿美元，远远高于去年同期13.9亿美元的水平。

工贸部表示，该部正继续援助企业充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（VFTA）、《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA）等自贸协定的承诺来推进出口。

工贸部还同农业与农村发展部配合，与中国方面进行谈判，对越南绿皮柚子、椰子、牛油果、金星果、柠檬和甜瓜等其他蔬果产品开放出口市场。（完）