Báo Ảnh Việt Nam

新闻

2023年前8月越南贸易顺差超160亿美元

2023年初至今，越南全国贸易进出口总额逾4020亿美元。累计至8月15日，越南贸易顺差达162.5亿美元。

2023年初至今，越南全国贸易进出口总额逾4020亿美元。累计至815日，越南贸易顺差达162.5亿美元。

 

据越南海关总局的最新统计数据显示，8月上半旬（1日至15日），全国货物进出口总额达286亿美元。

 

其中货物出口额达144亿美元，同比下降10.8%。出口额达10亿美元以上的4大产品类为手机及配件（24.2亿美元）、电脑、电子产品及配件（23.8亿美元）、纺织品服装（15.5亿美元）、其他机械设备及配件（15.3亿美元）。

 

在农产领域，蔬果出口额达1.77亿美元，腰果达1.10亿美元、茶叶达1030万美元、胡椒达2930万美元、大米达2.66亿美元、木薯和木薯制品3820万美元。

 

8月上半旬，货物进口额达142亿美元，同比增长5.3%。进口额最大的产品类为电脑、电子产品及配件，进口额为41亿美元。机械设备、工具及配件产品类位居第二，进口额达18.7亿美元。

 

年初至今（年初至815日），进出口总额超4020亿美元。其中出口额2094.3亿美元，同比下降10.1%；进口额达1931.7亿美元，下降16.7%。累计至815日，越南贸易顺差达162.5亿美元。

 

年初至今，因世界总需求下降，尤其是对非必须消费品的需求下降，各产业出口市场面临困难。然而，越南进口额比出口额大幅下降，因此截至815日，贸易顺差处于高水平，达160多亿美元，远远高于去年同期13.9亿美元的水平。

 

工贸部表示，该部正继续援助企业充分利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（VFTA）、《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA）等自贸协定的承诺来推进出口。

 

工贸部还同农业与农村发展部配合，与中国方面进行谈判，对越南绿皮柚子、椰子、牛油果、金星果、柠檬和甜瓜等其他蔬果产品开放出口市场。（完）

更多>>

阮富仲总书记视察谅山省

阮富仲总书记视察谅山省

8月25日，越南共产党中央执行委员会总书记阮富仲率团视察谅山省，就越共十三大决议和谅山省党部第十七次代表大会（2020年至2025年任期）决议的落实情况同谅山省省委常委和谅山省主要领导干部举行工作会议。
更多

Top