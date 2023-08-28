2023年前8月河内市引进外资位居全国第一

2023年前8月，河内市引进外资超23.4亿美元，占全国引进外资总额的近12.9%，是2022年的2.89倍，位居全国第一。

海防市以引进外资超20.8亿美元，占11.5%，同比增长72.2%位居第二。其次为胡志明市、北江和平阳等省市。

今年前7月，河内市引进外资22.82亿美元，其中新签项目233个，注册资金9750万美元；追加投资项目108个，追加资金1.935亿美元。

7月份，河内市引进外商投资项目37个，注册资金2220万美元；追加投资项目18个，注册资金2450万美元；追加投资项目4000万美元。

基于大力采取各项措施，最近几个月河内市引进外资额逐月增加。河内市同时还为引进内资和外资，推动发展创造便利条件。该市鼓励企业投资扩大生产经营范围，为在面临困境的经济发展注入动力。

另一个方面，今年7月份，河内全市新成立企业2387家，比2022年同期下降10%；新注册资本达23.1万亿越南盾（折合约71亿人民币），增长11%；解散企业293家，增长2%；登记暂时停业企业1729家，增长59%；复工企业760家，增长8%。

2023年前7个月，河内市新成立企业1.83万家，注册资本177.5万亿越南盾（折合约536亿人民币），企业数量同比增长5%，但注册资本同期下降12%。（完）