2023年前5月越南农林渔业实现贸易顺差35.5亿美元

据越南农业与农村发展部的统计数据显示，2023年5月，越南全国农林渔业产品出口额约达48.5亿美元，同比下降3.5%。累计前5月全国农林渔业产品进出口总额约达369.6亿美元，其中出口额为202.6亿美元，同比下降11.1%；进口额为131.5亿美元，同比下降8.7%。前5月农林渔业实现贸易顺差35.5亿美元，同比下降21.1%。

据农业与农村发展部的报告，随着中国市场重新开放，越南农林渔业产品的主要出口市场也逐步恢复，对日本和亚洲地区的出口再次增长。

但是，世界经济仍面临诸多困难，导致一些主要出口商品的出口额下降。

具体的是，今年前5月，农产品出口额达103亿美元，同比增长9.9%；畜牧业出口额达1.9亿美元，同比增长34.5%；水产品出口额34.7亿美元，同比下降25.9%；林产品出口额55.2亿美元，同比下降26.8%。

出口额大幅增长的商品有大米（49%）、果蔬（39%）、肉类和副产品（59%）等。

出口额大幅下降的产品有橡胶（24%）、茶叶（近19%）、胡椒（近10%）、木薯和木薯制品（14.3%）、巴沙鱼（40.7%）、虾类（34.4%）、木材及木制品（27.3%）等。

对于出口市场，今年前5个月，越南农林渔业产品对亚洲市场的出口额仅增长2.3%，其他市场均出现下跌，如：美国下跌34.6%，欧洲下跌13.2%，非洲下跌5.6%，大洋洲下跌28%。

中国、美国和日本继续是越南农林渔业产品的三大出口市场。其中，对中国的出口占出口总额的20.4%，同比增长2.9%；对美国的出口占比19.8%，同比下降35.2%；对日本的出口占比7.8%，同比下降1.2%。

农业与农村发展部要求各地方加强生产计划规范化管理，促进出口，加强谈判，推动正贸出口，同时关注解决市场难题，为农产品、水产品出口到中国、美国、欧盟、欧亚经济联盟等市场创造便利条件。此外，组织农产品产销对接会，与越南驻外贸易参赞机构相连接，提供市场信息，以及处理季节性农产品分销问题等。（完）