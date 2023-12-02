2023年前11月越南接待外国游客达1120万人次

据越南文化体育旅游部国家旅游总局公布的数据，今年前11月，旅游收入达约628.3万亿越盾（折合人民币 1915亿元）。

11月，越南接待国内游客人数达450万人次，其中住宿游客人数约300万人次。前11月，国内游客人数超过1.03亿人次，5月至7月国内游客人数最多，其中6月份达到了高峰期，达1350万人次。

前11月，越南接待外国游客达1120万人次。11月份该数字达123万人次，环比增长11%。这也是2023年接待外国游客量最多的一个月。

越南旅游部门当初提出的目标是接待外国游客达800万人次。然而，在9个月后，该数字已达近890万人次，达计划的111%。因此，文化体育旅游部已汇报政府，把2023年接待外国游客的目标从800万人次上调至1250万至1300万人次，较既定目标增长156%。

越南国家旅游局的官方网站https://vietnam.travel上已推介越南各旅游目的地、旅游产品 和旅游活动，其中包括探索美术博物馆，河内——世界高尔夫城市目的地，蒙古国至河内直达航线等。该局还加大旅游环境保护、减少塑料垃圾、发展绿色旅游、保护自然环境、保护和弘扬民族文化价值、绿色旅游发展等宣传推广力度。

国家旅游局强调，绿色旅游、环境和社会责任旅游等是越南旅游的趋势、要求和重要战略定向。“绿色旅游和投资”已被选为2023年世界旅游日的主题，强调了加大对绿色旅游，走向可持续发展的必要性等。

此外，广宁、河江、平顺、奠边等省份也陆续推出独特旅游产品，意在今年底和明年初吸引更多的游客。

据介绍，2023年国家旅游年闭幕式将于12月27日晚在平顺省举行，期间将举行特色艺术表演活动和绽放烟花迎接2024新年活动等。

2024年国家旅游年将在奠边省举行，期间举行的各项活动将有助于推介奠边省的文化价值、资源、特色旅游产品，奠边乃至越南风土人情等。2024年，奠边省力争接待游客人数达130万人次，旅游收入达2.2万亿越盾的目标。（完）