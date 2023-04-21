2023年全球越南国祖日即将举行

据全球越南国祖日项目委员会的消息，2023年，该委员会与各团体、海外越南人群体、国际科研人员、越南和所在国各机构联合举行2023年全球越南国祖日——雄王祭祖仪式和全球雄王子孙表彰会。

该活动将于4月23日和4月29日分别在德国和老挝举行，吸引来自20个国家和地区代表参加。4月29日（即农历三初十）将与世界数十个直播点视频连线。

2023年全球越南国祖日共分3大部分。第一部分为“感恩祖先”仪式，播出在越南富寿省雄王庙举行的雄王国祖祭祖仪式和各国举行的雄王祭祖仪式。

第二部分为“回到越南”，演出旅居各国越侨文艺节目。组委会和表彰委员会将举行全球雄王子孙表彰会，对旅居15个国家和地区的越南人给予表彰。

第三部分是国家价值和民族美德的国际研讨会和表彰会，吸引各知识分子、科学家、领导人、留学生、侨胞和国际专家参加。

2023年全球越南国祖日——雄王祭祖仪式和全球雄王子孙表彰会在社交网和媒体渠道上在线直播。

2023年全球越南国祖日项目有助于促进旅居海外越南人和国际友人在越南非物质文化遗产价值保护工作中的对接，加强民族大团结力量，弘扬越南文化价值。

全球越南国祖日项目委员会自2015年至今，每年均举行此项活动，该活动有利于形成连接旅居全球越南人和国际友人的共同文化日，构建坚实的友好文化大桥，建立越南与国际友人的真诚情意。（完）