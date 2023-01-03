2023年元旦假期 林同省游客到访量增长33%

此外，在2022年第九次大叻花卉节期间（从2022年11月至12月底），林同省游客到访量达185万人次。其中，国际游客量达3.5万人次，过夜游客量达155万人次。



仅在为期三天的2023年元旦假期，该省游客到访量约达12万人次。其中，国际游客量达6500人次，是去年同期的10多倍；国内游客量约达11.35万人次，同比增长27%。在因疫情被中断的一段较长时间内，莲姜航空港从2022年12月起重新开通了多条飞往泰国、马来西亚、韩国等国的往返航线。



此前，林同省人民委员会在2022年经济社会情况评估和2023年任务和解决方案部署会议上透露，在过去一年里，大叻市接待游客量超过700万人次，是2021年同期的超过3倍。其中，国际游客量达15万人次，同比增长6倍；过夜游客量达550万人次，超过年计划 的10%并同比增长2倍。旅游收入达11.9万亿越盾，同比增长11多倍。



据林同省委有关至2025年及远期展望到2030年优质旅游发展的第18号决议（18-NQ/TU），林同省人民委员会已指导并举办多项活动和计划，如：林同省旅游黄金周，促进部分国际航线的开通等，旨在吸引更多的国内外游客前来旅游观光。从而使该省各项旅游活动得到了迅速恢复。（完）