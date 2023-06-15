2023年儿童行动月：国家副主席武氏映春向海阳省贫困优秀学生赠送奖学金和礼物

6月15日，越南国家副主席、儿童保护基金会理事会主席武氏映春在海阳省青河县向海阳省150名贫困优秀学生颁发了奖学金和礼物。其中，青河县50名学生获得保越人寿保险总公司“乘载梦想自行车”基金会的自行车，100名学生获得越南儿童保护基金会的奖学金。

值此儿童行动月之际，儿童保护基金会理事会募集了援助资金，用于向海阳省的儿童赠送总价值13亿越盾的礼物和奖学金。

保越人寿保险总公司代表透露，“乘载梦想自行车”基金会成立已有18年，至今该基金会向全国儿童颁发了3.3万多份奖学金。2023年，预计，该基金会向全国好学儿童赠送5000辆自行车。

每年6月举办儿童行动月意在推动全民关爱、教育和保护儿童的运动。越南儿童保护基金会主任丁进海表示，多年来，该基金会积极调动各种资源，为全国数百万名儿童提供援助，为他们提供更多学习和发展的机会。越南儿童保护基金会于1992年成立，31年运行后，该基金会募集了7万亿多越盾，为3400多万儿童提供援助。

2023年，越南儿童保护基金会募集了200亿越盾，用于开展针对贫困儿童的切实援助活动，如颁发奖学金、赠送自行车、减少事故和伤害、防止溺水和支持各地方开展儿童行动月活动等。该基金会代表呼吁各组织、个人和企业与他们同行，携手帮助全国贫困儿童。（完）