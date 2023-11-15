2023年仁爱春节：筹集2950万美元，照顾贫困者过好年

2024年是仁爱春节第二次举办，活动由越南红十字会主办，是对始于1999年的“为了贫困者和橙剂受害者的春节”活动的继承与发展。2024年仁爱春节的一大新亮点是有来越出席第11届亚太地区红十字与红新月国际会议（AP-11）的350多名代表的参与。



越南红十字会中央委员会主席裴氏和表示，活动规模宏大，旨在动员全社会的参与和贡献，帮助欢度春节。



裴氏和说：“仁爱春节从2023年开始举行，目的是照顾社会中的困难群体、弱势群体，活动对象覆盖更广，而不像以前只包括橙剂受害者。活动组织方式也有改进，活动受益对象不仅获得物质方面的照顾，而且还获得精神方面的支持，让他们得以在全社会的温暖情谊，党和国家的关怀下喜迎新春。我们的目标是在2024 年仁爱春节活动上筹集约7000亿越南盾，约合2950 万美元的善款，向全国贫困者赠送120万份慰问品。”



此外，活动还向2023年受自然灾害影响的家庭，以及妇女、儿童、孤寡老人、工人、病人、没有条件与家人共度春节的人等其他弱势群体赠送慰问品。此前，2023年仁爱春节活动上，全国各级红十字会共向260万人次贫困者提供帮助，比原定目标多1.5倍。（完）