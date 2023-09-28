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2023年亚运会：越南体育代表团在成绩榜上再添4枚奖牌

2023年亚运会在9月27日比赛日结束时，越南体育代表团在武术和跆拳道比赛中再获得4枚铜牌。 跆拳道方面，女子67公斤级半决赛对阵中国对手宋洁，越南拳手薄氏谦两回合后以1-3、1-11告负止步，获得铜牌。

其余三枚铜牌来自武术项目。在枪术比赛中，越南运动员杨翠薇（Dương Thúy Vi）获得了9726分，剑术和枪术比赛的总分相加后，杨翠薇获得了 19426 分，获得铜牌，与 2018 年亚洲运动会的成绩相似。在女子 60 公斤级武术比赛的半决赛中，越南运动员阮氏秋水（Nguyễn Thị Thu Thủy）输给了印度选手Devi Naorem，再夺一枚铜牌；运动员许文段（Hứa Văn Đoàn）同样无法对主场对手姜海东制造惊喜，结果 0-2的失利让许文段错过了为越南改变奖牌颜色的机会，而为越南体育代表团夺得第四枚铜牌，结束了9月27日的比赛。

除了再夺4枚铜牌外，在其他多项比赛中，越南体育代表团都没有取得理想的成绩。具体来说，国际象棋选手黎俊明（Lê Tuấn Minh）在男子个人赛最后两场比赛中失利，总排名跌至第八位；射击选手郑秋荣（Trịnh Thu Vinh）则在女子25米手枪射击个人赛中被淘汰；越南游泳运动员阮辉黄（Nguyễn Huy Hoàng）也未能卫冕亚运会银牌，在男子1500米自由泳比赛中仅获得第四名，无缘奥运会门票。

以下是截至9月27日晚上9点30分的奖牌榜：

第一名：中国 ，一共夺得140枚奖牌，包括：金牌 76枚，银牌43枚，铜牌 21枚；

第二名：韩国，一共夺得70枚奖牌，包括：金牌 19枚，银牌18枚，铜牌 33枚；

第三名：日本， 一共夺得66枚奖牌，包括：金牌 15枚，银牌27枚，铜牌 24枚；

第四名：乌兹别克斯坦，一共夺得28枚奖牌，包括：金牌6枚，银牌10枚，铜牌12枚；

第五名：中国香港， 一共夺得27枚奖牌，包括：金牌5枚，银牌8枚，铜牌14枚；

第六名：印度，一共夺得22枚奖牌，包括：金牌5枚，银牌7枚，铜牌10枚；

第七名：泰国，一共夺得17枚奖牌，包括：金牌6枚，银牌3枚，铜牌8枚；

第八名：伊朗，一共夺得15枚奖牌，包括：金牌1枚，银牌5枚，铜牌9枚；

第九名：哈萨克斯坦，一共夺得13枚奖牌，包括：金牌1枚，银牌2枚，铜牌10枚；

第十名：印度尼西亚，一共夺得12枚奖牌，包括：金牌3枚，银牌2枚，铜牌7枚； 

越南体育代表团以1枚银牌、9枚铜牌的成绩暂列奖牌榜第11位。（完）

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