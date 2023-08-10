2023年世界贸易中心协会亚太地区论坛拉开序幕

主题为 “世界贸易中心运营数字化转型”的2023年世界贸易中心协会亚太地区论坛（WTCA APRM 2023）于8月10日上午在越南平阳省会展中心正式拉开序幕。本次论坛由平阳省人民委员会、世界贸易中心协会大会（WTCA）和Becamex IDC公司联合举办。

越南平阳省人民委员会主席武文明先生在开幕式上致辞时表示，目前，平阳省是越南工业发达的地方之一，拥有29个工业园区和12个工业集群，总面积超过1.36万公顷。截至目前，平阳省吸引外商直接投资项目4100多个，投资总额超过400亿美元，成为越南吸引外资第二大地方。

平阳省人民委员会主席武文明先生指出，平阳省参与世界贸易中心（WTC）“游乐场”的目的是加强经济一体化，开发与平阳省关于智慧城市发展战略相结合的新服务生态系统。平阳省人民委员会主席武文明先生期望能够找到重要的突破性解决方案，成功实现平阳省发展成为智慧城市的目标，为人民带来更加美好的生活。

世界贸易中心协会会员服务总监Crystal Edn女士在论坛上致辞，对世贸中心协会亚太地区论坛的举办表示高度赞赏，旨在分享在数字化转型、科技创新等方面的经验，推动国际贸易和服务业发展，提高人民生活质量。

从8月10日至11日举行的2023年世界贸易中心协会亚太地区论坛的主要内容包括：涉及平阳省和越南商机的各场讨论会，促进与世界贸易中心协会大会亚洲成员以及国内外伙伴企业的投资和贸易互联互通讨论会；平阳省和越南的商业环境讨论会等。

此外，2023年世界贸易中心协会亚太地区论坛还将分享相关经验，为成员聚会创造条件，讨论亚洲地区内各家贸易中心的潜力和未来发展计划。（完）