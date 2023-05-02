2023年下龙狂欢节：下龙之舞与五大洲合奏

贯穿着2023年下龙狂欢节的主导艺术形式为精心且独特编排的音乐和传统舞蹈，其中有开幕式、文艺表演、街舞和低射烟花表演等四个主要部分，内容丰富多样，给游客留下难以忘怀的美好印象。



2023年下龙狂欢节为观众献上越南各地具有浓郁地方特色的传统和现代舞蹈以及世界上各国的舞蹈，其中采用现代声光技术，打造出多彩的文艺盛宴。





值得一提的是，超过2000名专业和业余演员将参加长约1公里的街头表演活动，结合风帆、珊瑚、贝壳、石山、竹船等模型车，创造出下龙狂欢节的独特价值。



除了陆上表演活动之外，2023年下龙狂欢节还有装饰彩灯的下龙湾上游轮，以及15分钟的低射烟花表演，打造出美丽梦幻、充满诗情画意的下龙形象。



下龙狂欢节是下龙市乃至广宁全省进入夏季旅游旺季的开端，也是纪念4·30南方解放日和5·1国际劳动节、庆祝广宁省建立60周年和红盖（Hồng Gai）市成为下龙市30周年的活动之一。



除了2023年下龙狂欢节之外，下龙市摄影艺术展、风筝节、民舞交流会等其他9项文化旅游活动也从4月29日至5月3日在下龙市举行。

此外，广宁省内各地方也举行丰富多样的活动，热烈欢迎游客前来观光旅游。