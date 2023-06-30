2023年上半年越南GDP增长3.72%是合理的增长率

越南计划投资部投资总局局长阮氏香29日上午在2023年上半年和第二季度经济社会统计数据新闻发布会后接受媒体记者采访时表示，2023年上半年越南经济增长未达到预期，但在当前全球经济的背景下这是合理的增长率。

2023年上半年因越南经济面临许多困难和挑战，国内生产总值同比增长3.72%，未达到预期。其原因包括国内和国外因素。

外部因素包括世界局势继续复杂多变，大国战略竞争激烈。部分进口市场通货膨胀率上升，对国内企业出口机会和市场开发产生影响。此外，货币政策缩紧也对全球企业、经济、投资和消费等活动产生巨大影响，银行系统风险、公债和企业债务增加，中国经济缓慢复苏和存在许多不确定因素。

国内因素包括工业生产动力、出口和旅游未完全复苏，受外部困难和挑战的影响，出口订单下降；公共投资资金拨付缓慢；货币、证券、企业债券、房地产市场和劳动力等关键市场正暴露出各风险，流动性紧缩；企业贷款难等方面的困难。

阮氏香表示，据政府在2023年1月6日颁布的第01号决议中提出的增长情景，若想实现全年经济增长6.5%的增长目标，上半年经济增长需达6.2%。然而，实际上，上半年GDP增长仅达3.72%，未达到所提出的目标，甚至远远低于所提出的计划。因此，她认为，在当前情况下全年经济增长大6.5%的目标将难以实现。

阮氏香同时指出下半年推动经济增长的6大动力：（一）大力推动公共投资，旨在解放资源，为生产发展创造机会；（二）旅游增长将为许多服务产业发展注入动力，推动国内消费和就地出口增加；（三）农业和水产养殖活动趋于稳定，许多农产品进入收获季节和出口能力高，农林水产品出口良好增长；（四）第三季度加工制造业产业生产经营情况比第二季度好；企业的复苏将是今年下半年增长的动力；（五）7月起基本工资上调将成为次级消费需求的因素，通货膨胀得有效抑制将成为助推增长的因素；（六）灵活的财政和货币政策将继续援助减税、减少费用、降低贷款利率，次级增长，援助生产经营和次级消费需求。

阮氏香指出推动下半年经济增长的5大措施：

一、稳定宏观经济、抑制通货膨胀；继续紧跟国际经济和金融情况。同时，密切观察、评价货币政策对生产部门的积极影响，必要时可对货币政策进行调整，以推动生产活动。

二、积极配合各项宏观经济政策，实现抑制通货膨胀与增长、利率与汇率的平衡；预算平衡与援助居民和企业平衡；公共投资、外商直接投资与私人投资平衡等。

三、推进公共投资拨付进度，及时纾解实施公共投资计划过程中出现的困难，为增长注入动力。改善经营和投资环境，削减行政手续，充分利用供应量转移的机会，促进国内和国外投资，提升生产能力，削减生产和经营成本。

四、有效开展刺激贸易和服务措施、贸促计划，推进宣传促进旅游发展工作、扩大和实现市场和出口产品多样化的措施。有效开发所签署的各项自贸协定，平抑必要商品的市场，加大市场检查和管理工作力度，打击走私、商业欺诈、假货和违反知识产权行为，保护消费者和企业的合法权益，确保市场健康竞争。

五、生产和经营单位紧跟市场，扩大新顾客寻找活动，加强产销对接，确保库存与销售均衡等。（完）