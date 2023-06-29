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2023年上半年越南对外贸易顺差达122.5亿美元

2023年6月，越南货物进出口总额达560.1亿美元，环比增长3.6%，同比下降14.1%。2023年上半年，货物进出口总额累计达3166.5亿美元，同比下降15.2%；其中出口额下降12.1%，进口额下降18.2%，实现贸易顺差122.5亿美元。

据越南统计总局29日公布的数据显示，20236月，越南货物进出口总额达560.1亿美元，环比增长3.6%，同比下降14.1%2023年上半年，货物进出口总额累计达3166.5亿美元，同比下降15.2%；其中出口额下降12.1%，进口额下降18.2%，实现贸易顺差122.5亿美元。

 

具体而言，2023年上半年货物出口额达约1644.5亿美元，同比下降12.1%；其中内资企业出口额达434.1亿美元，下降11.9%，占出口总额的26.4%；外资企业出口额（含原油）达1210.4亿美元，下降12.2%，占73.6%

 

2023年上半年，共有27种商品出口额超过10亿美元，占出口总额的90.1%5种商品出口额超过100亿美元，占57.8%）。

 

从商品出口结构来看，今年上半年，燃料和矿产出口额达21亿美元，占1.3%；加工业产品达1448.2已美元，占88.1%；农、林产品达13.4亿美元，占8.1%；水产品达41.3亿美元，占2.5%

 

在进口方面，今年上半年越南货物进口额达1522亿美元，同比下降18.2%；其中内资企业进口额达532.2亿美元，下降19%；外资企业进口额达989.8亿美元，下降17.8%

 

从进口商品结构来看，生产资料进口额达1426.6亿美元，占93.7%；消费品达95.4亿美元，占6.3%

 

关于进出口市场，美国是越南第一大出口市场，出口额达442亿美元。中国是越南第一大进口市场，进口额为501亿美元。

 

2923年上半年，越南对美贸易顺差达约372亿美元，同比下降24.9%；对欧盟贸易顺差达145亿美元，下降9.8%；对日本贸易顺差12亿美元。此外，对中国贸易逆差245亿美元，下降30.9%；对韩贸易逆差134亿美元，下降34.8%；对东盟贸易逆差40亿美元，下降39.1%。（完）

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